Erzurum’da tatil yapmak ekonomik

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada Ergün Aktürk ve Sena Gültekin, Erzurum’un turizm talebini etkileyen faktörleri incelediler.

“Erzurum’da fiyatlar turizme pozitif katkı yapar”

Araştırmada ülkemizde son yirmi yılda yapılan turizm yatırımlarının ciddi şekilde arttığı ve bu yatırımlarla beraber turizm gelirlerinin de yükseldiği belirtilerek, “Yatırımların büyük kısmı Türkiye’nin batısında bulunan illere yapılsa da ülkede yoğun turist çeken birçok başka şehir bulunmaktadır. Özellikle kış ve kültür turizmi ile dikkat çeken Erzurum bunlardan biridir. Bu çalışmada, 1998-2017 döneminde Erzurum iline yönelik turizm talebini etkileyen faktörler incelenmiştir. Erzurum’a en çok turist gönderen ülkelerden verisine ulaşılabilen dördü seçilmiş ve panel veri analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre hem gelir hem de fiyat değişkeni anlamlı bulunmuş, her iki değişkenin de Erzurum’a gelen turist sayısını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Erzurum’da tatil yapmanın maliyetinin göreli olarak daha düşük olması, fiyat artışı olsa dahi talebin düşmesine neden olmamıştır. “ denildi.

Erzurum turizm potansiyeline sahip

M.Ö. 6. yüzyılda kurulduğu düşünülen Erzurum’da saat kulesi, medreseler, camiler, hamamlar, müzeler ve türbe ve kümbet gibi ziyaret yerleri bulunduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi “ Ayrıca Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları, Yedi Göller, Çoruh Kanyonu ve yaylaları Erzurum’un turist çeken doğal güzellikleri arasındadır. Kuş ve kelebek gözlemciliği, botanik sahası, avcılık, doğa yürüyüşü, milli parklar ve yaban hayatı geliştirme sahaları Erzurum’un potansiyel vaat eden diğer turizm alanlarını oluşturmaktadır. Erzurum’da özellikle Oltu taşı ile yapılan işlemeler büyük ilgi görmektedir. Aynı zamanda, kurulan yüksek irtifa kamp merkezinde toplamda 11 saha bulunmaktadır. Bu merkez yaz aylarında serin bir hava imkânı sunması ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden sporcuları şehre çekmektedir.”

Erzurum’da tatil yapmak ekonomik

Erzurum’a en çok turist gönderen ve verisine ulaşılabilen ilk dört ülke seçildiği araştırmada şu tespitlere yer verildi, “Gelir ve fiyat değişkeninin etkisinin incelendiği çalışmada her iki değişkenin de turizm talebini artırdığı sonucuna varılmıştır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde gelir değişkeninin yoğun olarak pozitif bulunduğu görülmüştür. Ayrıca literatürde gelir değişkeninin pozitif ve fiyat değişkeninin negatif olduğunu tespit eden çalışmalar da bulunmaktadır. Her iki değişkenin de negatif olduğunu belirten çalışmalar da literatürde mevcuttur. Bu çalışmada bulunduğu üzere her iki değişkenin de turizm talebini pozitif etkilediğini belirten çalışmalar da literatürde bulunmaktadır. Turistlerin geliri arttıkça turizm talebinin artması yaygın olarak beklenen sonuçtur. Fiyat değişkeninin turizm talebini pozitif etkilemesi ise, seçilen ülkelerde tatil yapmanın maliyetine oranla Erzurum’da tatil yapmanın daha ucuz olması etkili olabilmektedir. Fiyatlar artsa bile, fiyatların göreli olarak hala ucuz olması turistlerin Erzurum’a yönelik taleplerini düşürmemektedir.”