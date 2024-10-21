Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Furkan Soner Taş, “Yenidoğan Çetesi Operasyonu” ile alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Furkan Soner Taş “Yenidoğan Çetesi Operasyonu” olarak ülke gündemine oturan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şerefli Cumhuriyet Savcımızın tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir dizi menfur hadiseler meydana gelmiştir. Bu tür olaylara karşı Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odamızın tavrı nettir ve faillerin hak ettikleri cezayı bulmaları için hukuk biriminize sürecin takibi ile alakalı gerekli talimatlar verilmiştir. Öte yandan bu hadisenin ortaya çıkmasını takiben başka illerimizden de bu tür vakaların olduğuna dair şikayetler ve ihbarlar alınmaya başlanmıştır. Erzurum ili özelinde tarafımıza şu ana kadar herhangi bir ihbar veya şikayet olmamıştır. Bu sevindirici bir durumdur. Erzurum Tabip Odasının ve yönetiminin bu tür hadiselere karşı tavrı nettir ve sözümüz teminattır. İlimizde bu tür bir durumla muhatap olmuş, hukuki destek alamamış ve sonuçlanmayacağını düşündüğü için herhangi bir başvuruda bulunmamış vatandaşlarınızın Tabip Odamıza yapacakları başvurular titizlikle değerlendirilecektir.” dedi.

“Açıklamaları bizleri yine şaşırtmadı”

Benzeri menfur hadiselerin tekrar yaşanmaması için makam sahiplerinin alacakları insiyatiflere Tabip Odası olarak sonuna kadar destek vereceklerini ifade eden Doktor Furkan Soner Taş, “Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve yönetimi ise yapmış oldukları açıklamada yine bizleri şaşırtmayacak olayın failleri şahıslarla ilgili üstün körü bir açıklama yapmayı tercih etmiş, menfur hadiseyi başka mecralara taşımayı amaçlayan adeta “ şahısların suçu yok” niteliğinde bir açıklamayla skandal bir açıklamaya daha imza atmıştır. Nitekim Erzurum Tabip Odası olarak böylesi bir açıklamanın nasıl ve ne amaçla yapıldığını Merkez Konsey Başkanı ve yönetiminin geçmiş sicillerini de göz önünde bulundurarak “Cambaza Bak” oyunu olarak değerlendiriyor, kendilerini daha kapsamlı ve kamuoyuna saygısızlık etmeyecek bir açıklamada bulunmaya davet ediyoruz. Erzurum Bayburt Gümüşhane Tabip Odası olarak bu hadiseler sonucu evlatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve Aziz Milletimize baş sağlığı diliyoruz.” şeklinde konuştu.