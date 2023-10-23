Erzurum Trafik Tescil ve Denetim Şubesi ekipleri tarafından bir haftalık denetimlerde sürücülere 2 Milyon 801 bin TL ceza kesildi.

16-23 Ekim tarihleri arasındaki bir haftalık denetim ve çalışmalarda; Erzurum’da 76 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 268 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 627 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 17 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 6 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 282 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 78 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 145 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 87 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden, 50araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ve 5 araç sürücüsüne abart egzoz kullanmaktan ceza yazıldı.

Ayrıca 483 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 124 araca, 2 milyon 801 bin 390 TL idari para cezası kesildi.