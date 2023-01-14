Erzurum’da dondurucu soğukların etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle donan şadırvanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Erzurum’da dondurucu soğukların etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle donan şadırvanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Erzurum’da Ocak ayında da beklenen kar yağışının olmamasına rağmen soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi ise şadırvanları buz tutturdu. Lala Paşa Cami avlusundaki şadırvanın buz tutan çevresi de güzel görüntüler oluşturarak görsel şölen sundu.