Erzurum’da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı yerlerde ise buz sarkıtları 3 metreye kadar ulaştı.
Erzurum’da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı yerlerde ise buz sarkıtları 3 metreye kadar ulaştı.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Eksi 8 derece olan hava sıcaklığı yollarda da buzlanmaya neden oldu. Bir vatandaş, yollarda oluşan buzlanmaların araç şoförlerini kötü etkilediğini belirtirken, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının da vatandaşlar için tehlike arz ettiğini söyledi.
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