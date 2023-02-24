Erzurum’da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı yerlerde ise buz sarkıtları 3 metreye kadar ulaştı.

Erzurum’da soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bazı yerlerde ise buz sarkıtları 3 metreye kadar ulaştı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Eksi 8 derece olan hava sıcaklığı yollarda da buzlanmaya neden oldu. Bir vatandaş, yollarda oluşan buzlanmaların araç şoförlerini kötü etkilediğini belirtirken, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının da vatandaşlar için tehlike arz ettiğini söyledi.