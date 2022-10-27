Erzurum’da Eylül ayında 23 yeni şirket kurulurken, 1 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Eylül ayına göre yüzde 15 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 5’inci sırayı aldı.

Erzurum’da Eylül ayında 23 yeni şirket kurulurken, 1 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Eylül ayına göre yüzde 15 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 5’inci sırayı aldı.

TOBB 2022 Eylül dönemi Kurulan ve kapanan şirket verilerini açıkladı. Erzurum’da Eylül ayında 23 yeni şirket kurulurken, 1 şirket kapandı. Kurulan şirket sayısı 2021 yılı Eylül ayına göre yüzde 15 oranında artış gösterdi. İl kurulan şirket sayısı bazında bölgede 5’inci sırayı aldı.

Erzurum Eylül 2022 Verileri

Erzurum’da Eylül 2022 döneminde 23 şirket, 9 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Dönem içinde 5 şirket tasfiye işlemi gördü. Verilere göre ilde 1 şirket,2 kooperatif ve 2 küçük işletme faaliyetini sonlandırdı. 2021 yılı Eylül ayında ilde 20 şirket, 4 kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bölgesel Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere göre, Eylül 2022 dönemi içinde Erzurum’da 23, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 60, Doğu Anadolu Bölgesinde 299 şirket kuruldu.

Erzurum’un Payı

Eylül ayı bazında Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik bölgesi illeri toplamında yüzde 69,6, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 38,3, Doğu Anadolu bölgesi toplamında yüzde 7,69’luk pay gösterdi.

Artış Oranları ve Erzurum

Kurulan şirket sayısı yıllık artış oranı kaydında değişim oranı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 26,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,5 olurken, Erzurum’da yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum kurulan şirket sayısı düzeyinde Eylül ayında 5’inci sırayı aldı. Eylül ayında Malatya’da 48, Van’da 80, Erzurum’da 23, Elazığ’da 40, Muş’ta 19, Ağrı’da 15, Erzincan’da 8, Bitlis’te 28, Hakkari’de 10, Kars’ta 2, Bingöl’de 9, Iğdır’da 7 Tunceli’de 7 ve Ardahan’da 3 şirket kuruldu.

TOBB Ülke Verileri

Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 23,9 arttı. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 9 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şirket kuruldu.

Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı. Yılın ilk 9 ayında, 2021’in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,6 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 artış oldu. Eylül 2022’de, Eylül 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 25,8 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,8 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,6 azalış gerçekleşti.

Eylül 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Eylül 2022’de kurulan toplam 13 bin 190 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,1’i İstanbul, yüzde 8,8’i Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Eylül 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 100 bin 945 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 87 bin 67 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre yüzde 27,8 oranında azaldı.