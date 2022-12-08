Erzurum’da ortaokul okuyan kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. Olaya karışan 6 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler, çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum’da ortaokul okuyan kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. Olaya karışan 6 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler, çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.’yi konuşmak için metruk bir binaya götürdü. Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.’ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar, yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hem dövdü hem serbest bırakıldı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen öğrencilerden olayda şiddet gördüğü iddia edilen kız öğrenci İ.D., kavgaya karışan kız öğrenci Ç.D., görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan erkek öğrenci H.A. ile yanlarında oldukları belirlenen 3 öğrenci daha gözaltına alındı. Öğrenciler, çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı

Öte yandan, olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Erzurum’da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.