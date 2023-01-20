Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Erzurum’un Uzundere ilçesinde de hayata geçti. Proje çerçevesinde Uzundere Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen muhteşem konser büyük beğeni topladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Erzurum’un Uzundere ilçesinde de hayata geçti. Proje çerçevesinde Uzundere Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen muhteşem konser büyük beğeni topladı.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Uzundere Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen konsere Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve kurum amirleri katıldı.

"Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi ile Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlayan konser büyük beğeni ile izlendi.

Projede emeği geçen Müzik Öğretmeni Mehmet Baki ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Selahattin Özkaya, "Müzik, toplumların kültürlerini nesilden nesile aktaran değerli bir hazinedir. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu projede yer alan kursiyerlerimiz koro halinde şarkı söylemenin ve müzikle yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Kursiyerlerimiz, eğitmenleri eşliğinde yaptıkları özverili çalışmalar neticesinde çok kısa bir sürede böylesine muhteşem bir konseri hazırladılar. Başta kursiyerlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Beşikten mezara kadar eğitim

Eğitimin beşikten mezara kadar hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Selahattin Özkaya, "Uzundere’de bir yandan eğitim çağındaki çocuklarımızla ilgili eğitim öğretim faaliyetleri yürütürken, diğer yandan eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşlarımızın da eğitime erişimleri noktasında Halk Eğitimi Merkezlerimiz aracılığıyla çok önemli faaliyetler yürütüyoruz. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, okuma yazma kurslarından tutun da istihdam odaklı kurslara, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda toplumun gelişimine katkı sunuyor. Halk Eğitimi Merkezlerimiz her zaman, her yerde ve herkes için eğitim anlayışı içinde hizmet veriyor. 2021 yılında açılan kurslardan 128 bin vatandaşımız yararlanırken, 2022 yılı sonu itibariyle kursiyer sayımız dört kat artarak 516 bine yükseldi” dedi

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesiyle, Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye’nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesinin ardından 81 ildeki Halk Eğitimi Merkezlerinde konservatuvar mezunu öğreticiler yönetiminde Türk Müziği koroları kuruldu. Oluşturulan korolar tarafından ülke genelinde düzenlenen konserler büyük beğeni topladı. Proje çerçevesinde Uzundere’de düzenlenen konserde de seslendirilen eserlere coşkuyla eşlik eden izleyiciler gönüllerince eğlendiler.