Erzurum’da sağlıkçıların, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 67 haftadır yaptıkları sessiz yürüyüşleri devam ediyor.

67. haftasında devam eden protesto yürüyüşünde, doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Lala Mustafa Mustafa Paşa Camisi önünde toplanarak Yakutiye Medresesi’ne kadar yürüdü. Ellerinde Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan sağlıkçılar, döviz ve pankartlarla Gazze’deki zulme dikkat çekti.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde görevli radyoloji teknikeri Yaşar İlbaş, sessiz yürüyüş yapan grup adına yaptığı açıklamada, " Tarihi bir kırılma noktası yaşıyoruz... İleride torunlarımız geçmişe baktıklarında, ya "Bunca zulüm karşısında nasıl felçliymiş gibi durabildiniz?"diye soracak ya da biz felçliymiş gibi davranmayı bırakacağız ve kelimenin tam manasıyla felçli olan Şeyh Ahmet Yasin’in izzetini kuşanacağız. Tekerlekli sandalyede olduğu ve temel hayati ihtiyaçlarını başkası yardımı ile karşılayabildiği halde işgalci, zalim, devlet bozuntusu İsrail’in korkulu rüyası olabildi ve şu cümlelerin ağırlığını bizim omzumuza yükleyerek alçak siyonistlerin suikastiyle zaten aşık olduğu şehadete kavuştu. Dua ile bitirelim demiyorum, aksine dua ile başlayalım: Zilleti bırakıp izzeti kuşanmaya, nefsimizi değil vicdanımızın sesini dinlemeye, nemelazımcılığı terk etmeye, galu bela’da verdiğimiz sözü hatırlayıp Rahman’ın has kulları olmaya; bismillah." şeklinde konuştu.

Konuşmanı ardından grup dua etti ve sessiz bir şekilde dağıldı.