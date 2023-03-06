Erzurum’da etkili olan rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum’da etkili olan rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına güne başlarken de devam etti. Lamba direklerini sallayan şiddetli rüzgar vatandaşlar içinde zor anlar yaşattı.

Afad fırtına telefonlar üzerinde uyarı mesajı gönderdi. Mesajda “Meteorolojiye göre bugün Erzurum’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Baca zehirlenmeleri, çatı uçması gibi tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Furkan Nehir isimli vatandaş; “Bu sezon kar yağışı çok fazla olmadı. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü gerçek oldu. Yoğun bir rüzgar var. AFAD telefonlarımıza uyarı gönderdi. İnşallah çok büyük sıkıntılar olmaz” dedi.