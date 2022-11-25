Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il merkezi ile ilçeler dahil olmak üzere 5 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Ferhat T., Seher K., Umut A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından ikamette yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, örgütsel içerikli yayın ve dijital malzeme ele geçirilmişti.