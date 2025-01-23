Erzurum’da polis tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik bir operasyon yapıldı. Yapılan çalışma ilgili; “2015-2016 yılları arasında meydana gelen Hendek-Barikat Olayları sırasında Mardin ili Nusaybin İlçesinde PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerine karşı eylem ve faaliyetleri bulunduğu yönünde hakkında tespitler yapılan V.A isimli şahıs adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 15.01.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” şeklinde açıklama yapıldı.