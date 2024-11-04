Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin ile cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Kurtuluş Savaşı kadınları ile Atatürk kostümlerinin sahnelendiği "Payidar" sergi ve defilesine katıldı.ANKARA (İGFA) - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olgunlaşma enstitülerinin koleksiyonlarından hazırlanan "Payidar" sergi ve defilesi, Erzurum Kongre Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelindeki enstitülerde usta öğretici ve öğrenciler tarafından, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak, millî kimliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla tasarlanan Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları ve Atatürk kostümleri, hazırlanan bir defileyle katılımcıların beğenisine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Tekin, defile sonunda yaptığı konuşmada, ataların kültürüne sahip çıkmanın herkesin borcu olduğunu ifade ederek, Millî Eğitim Bakanlığının kültür ve tarihin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir konuma sahip olduğu söyledi. Yazılı eğitim materyalleri ve eğitim programlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle de çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle yapmak istediğimiz, aslında bu. Bu değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak, bu değerleri gelecek kuşaklara aksettirmek. Bunu kuşkusuz Bakanlık olarak sadece eğitim programlarımızda yapmıyoruz. Bunu kültür, sanat gibi etkinliklerle yapıyoruz." diye konuştu.

Defilenin, cumhuriyetin 100. yılı için tasarlandığı ve daha önce başka ülkelerde de sergilendiğini aktaran Bakan Tekin, sergi ve defilenin oluşumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Olgunlaşma Enstütüleri Koleksiyonuyla Cumhuriyet" temalı serginin 15 Kasım'a kadar Erzurum Kongre Binası'nda ziyarete açık olacağı öğrenildi.