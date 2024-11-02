Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısında eski Palandöken Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında Muhammet Yıldırım kontrolündeki 25 ABB 736 plakalı otomobil, Çat yolundan şehir merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki eski Palandöken Devlet Hastanesi binasının bahçesine düştü. Kaza sonrası aracın motor kısmında yangın çıkan otomobildeki sürücü Muhammet Yıldırım, Muhammet Ayyıldız ve Selim Kılıç ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.