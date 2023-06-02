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Erzurum Haberleri
Erzurum’da ortanca yaş 29,6
YAPILAN ARAŞTIRMADA ERZURUM’DA ORTANCA YAŞ 29,6 OLARAK BELİRLENİRKEN, 15 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUSUN 567 BİN 971 OLDUĞU İFADE EDİLİYOR.
02.06.2023 - 08:51
Yayınlanma
02.06.2023 - 08:55
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