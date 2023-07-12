Erzurum’da yangın riskinin önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Mesire yerleri dışındaki alanlarda 15 Temmuz Cumartesi günü başlayacak yasak, 15 Ekim Pazar’a kadar sürecek.

Vali Okay Memiş başkanlığında toplanan Orman Yangıları ile Mücadele Komisyonunca önemli kararlara imza atıldı. Toplantıda, Orman bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erzurum, Şenkaya, Oltu İşletme Müdürlüklerine bağlı işletme şefliklerinde çıkması olası yangınların önlenmesi, çıkan yangınların ise en az zararla söndürülmesine yönelik kararlar alındı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı, “Daha önce alınan 2023/1 nolu Erzurum İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Kararlarının uygulamasına devam edilmesi. Erzurum İlinde bulunan Mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15/07/2023 tarihinden 15/10/2023 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması. Erzurum İli ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00’dan sabah saat 08.00’a kadar girişlerin yasaklanması. İzin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) Yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi. Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması. Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin artırılması, Genel Kolluk Kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması. Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle ve köy cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması. Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı Aras Edaş Erzurum İl Müdürlüğü her türlü tedbirlerin alınması. Yangın söndürmede kullanılabilecek (İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Askeri Birlikler ve Kolluk Kuvvetleri vb.) kurumların araç gereç ve ekipmanlarından azami ölçüde faydalanılması, araç ve ekipmanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi.”