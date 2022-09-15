Erzurum’da ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş sağlandı

Erzurum’da ölümlü trafik kazalarında büyük düşüş sağlandı

Erzurum il geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan yoğun denetim, bilgilendirme ve eğitimler sayesinde; 2021 yılının ilk 8 ayında 8 ölümlü kaza meydana gelirken, 2022 yılının aynı döneminde 5 ölümlü kaza yaşandı. Ölümlü kaza sayısında geçen yıla oranla yüzde 38 azalma gerçekleşti.

2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 9 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetmişken, bu yıl bu rakam 6 kişiye düşmüş dolayısıyla ölü sayısında yüzde 33 azalma meydana geldi.

Yaralanmalı kaza sayısında yüzde 1’lik bir artış olmasına rağmen, yaralı sayısının geçen yıla oranla yüzde 3 oranında azaldığı belirtilirken bununla birlikte maddi hasarlı kaza sayısı 1289’dan 2022 yılında 1368’e yükselerek maddi hasarlı kazalarda yüzde 6 artış oldu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Trafikte gün geçtikçe artan araç ve sürücü sayısına rağmen ölümlü kazalarda yaşanan azalışta, başta yasal sınırlarda araç kullanma alışkanlığı ve emniyet kemeri kullanımındaki artışın olumlu etkisinin olduğu ifade edilirken, “Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü hatalarından kaynaklı olduğu gerçeğinden hareketle, Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerin hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı ve yaya önceliği başta olmak üzere bütün trafik kurallarına uymaları öncelikli beklentimizdir” denildi.