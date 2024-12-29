Milli Eğitim Bakanlığı’nı bünyesinde illerde uygulamaya geçirilen “Öğretmen Akademileri” buluşmaları Erzurum’da da devam ediyor.

Öğretmen ve idareciler, bu akademilerde edebiyat, biyografi, müzik, şehir ve kültür alanlarında yapılan faaliyetlerle alanında uzman isimlerle buluşma fırsatı yakalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığım himayesinde hayata geçirilen "Erzurum Öğretmen Akademileri" "Şehir ve Kültür Akademisi"nde bu hafta "İçinden Erzurum Geçen Hayatları Fotoğraflamak" konusu işlendi. Erzurum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı Nihat Kılıçoğulları, öğretmenlerle bir araya gelerek "İçinden Erzurum Geçen Hayatları Fotoğraflamak" sunumunu gerçekleştirdi.