Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılsonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378’ini çocuklar oluşturdu. Erzurum’da çocuk nüfus sayısı 219 bin 491 olarak tespit edildi.

Ülkemizdeki 22 milyon 578 bin 378’ini çocuk nüfusun %51,3’ünü erkek çocuklar, %48,7’sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre çocuk nüfus 0-17 yaş grubunu içeriyor. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak ve %39,3 ile Ağrı izledi.

749 bin 754 bin nüfusa sahip olan Erzurum’da ise çocuk sayısı 219 bin 491 adet iken; bunlardan 55 bin 954’ü 0-4 yaş arası, 61 bin 192’i 5-9 yaş arası, 61 bin 637’si 10-14 yaş arası, 37 bin 708’i 15-17 yaş arası gruba giriyor. Erzurum’da çocuk sayısının toplam nüfusa oranı ise yüzde 29,3 olarak ortaya çıkıyor. Bu oran Türkiye geneli için yüzde 26,5 şeklinde hesaplandı. Erzurum çocuk nüfus oranına sahip olan iller sıralamasında ise 21’in basamakta bulunuyor. Yapılan bu araştırmaya göre; Erzurum’da 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hane halkı oranı yüzde 50,2 ve en az bir çocuk bulunan hane halkı oranı yüzde 49,8 olduğu görülüyor.