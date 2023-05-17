Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Erzurum’da ise aynı dönemde 2023 onut satışları %5,5 azaldı.

Erzurum konut satışlarında 27. Sırada

TÜİK Nisan 2023 dönemindeki konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Erzurum’da Nisan 2023’te 693 konut satışı yapıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 733 satış gerçekleşmişti. Nisan 2023 dönemindeki satışlardan; 248’i ipotekli olurken 259’u ilk el, 434’ü ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında göre; Erzurum Nisan ayındaki konut satışıyla Türkiye’de 27’inci oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

En çok konut satışı Yakutiye ilçesinde

Erzurum’da konut satışlarıyla ilgili rakamlar değerlendirildiğinde; 2022 yıllında 4 bin 410 adet konut ile en çok satış işlemi Yakutiye ilçesinde olurken, 3 bin 468 adet satış Palandöken ve bin 204 satış Aziziye ilçesinde satış yapıldı. Erzurum’da 2022 yılında toplam 10 bin 356 konut satıldı. Yıllar bazında yapılan satış rakamları ise; 2013’te 6 bin 273, 2014’te 6 bin 377, 2015’te 7 bin 268, 2016’da 7 bin 299, 2017’de 8 bin 843 2018’de 8 bin 903, 2019’da 8 bin 791, 2020’de 9 bin 937 ve 2021’de 10 bin 14 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de konut satışları azaldı

2022 yılı Erzurum konut satışı rakamlarına bakıldığında; 10 bin 356 satıştan 7 bin 27 erkek, 2 bin 789 kadın ve 120 ortak işlem yapıldığı görülüyor. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve %16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.