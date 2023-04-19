Erzurum’da kış mevsiminde kapanan Tekman ilçesi Turnagöl Mahallesi ile Çat ilçesi Budaklar Mahallesi arasındaki köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığından dolayı loderler ile çalışma yapıldı. 1 loder ile kar temizlenirken, 1 greyder ile taban temizliği yapıldı. Bu arada iş makineleri için yakıt ikmalinde 1 pikap ile çalışma yapıldı. Yaklaşık 1 hafta yapılan çalışmadan sonra yol ulaşıma açıldı. Yolu kullanan 10 köyün vatandaşları Erzurum a gidip gelmekte rahata kavuşmuş oldu. 10 köy halkı, aylar sonra Erzurum’a 65 kilometre ve Çat Budaklar Mahallesi asfalt yoluna 15 kilometre stabilize yol ile en yakın güzergah olan Gökoğlan güzergahını kullanabilecek.