Vefatının 10. yılında fikir ve siyaset adamı, gazeteci, yazar ve yayıncı Nevzat Kösoğlu, TYB Erzurum Şubesi ve ERKÜSED tarafından düzenlenen panelde anıldı.

Vefatının 10. Yılında düzenlenen panele; Muammer Cindilli, Abdulkerim Dinç ve Şahin Torun konuşmacı olarak katıldı. Paneli M. Hanefi İspirli yönetti.

Efkan Ala Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde Muammer Cindilli tanıdığı Nevzat Kösoğlu’nu ve onunla olan hatıralarını aktarırken; “Yiğit ve dik duruşundan hiç taviz vermeden söyleyeceklerini söyledi. Erzurum’un yetiştirdiği ender isimlerden biriydi. Nevzat Köseoğlu, idealist bir insandı. Tutumu, ciddiyeti ve bakışı vefatına kadar devam etti.” dedi.

Abdulkerim Dinç ise; “Kösoğlu hayatının hiçbir safhasında ümitsiz olmadı. Derdi olan bir insandı. Benim Erzurum’da bulunmamın sebeplerinden biridir. Yirmi iki kitapla müthiş bir külliyat ortaya koymuştur. Kösoğlu’nun, doğru olana sahip çıkmaktan başka bir rotası yoktu. İnandığını yaşayan ve inandığı konularda tereddüte düşmeyen bir yapıdaydı.” dedi.

Şahin Torun; “Kösoğlu, davasına iman etmiş bir insandı. Eserlerini, ümidini hiçbir zaman kaybetmeyen bir düsturla kaleme almıştır. Milliyetçi Hareket ve Metot, Kitap Şuuru ‘ isimli makaleleri, Kösoğlu’nun bütün hayatının özeti ve ölçüsü niteliğindedir. Hayatının her safhasında bir ülkücü olarak yaşadı ve ülkücü olarak vefat etti.” dedi.

Paneli yöneten M. Hanefi İspirli; dernek olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzurum’a değer katan değerleri gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, katılımcılara ve panelistlere teşekkür etti. Kösoğlu’nun kitaplarının okunması ve şahsiyetinin örnek alınması gerektiğini söyledi. Panelin sonunda TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli tarafından teşekkür belgeleri verildi ve toplu fotoğraf çektirildi.