Palandöken Gençlik Merkezi tarafından 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla program düzenledi.

Palandöken Gençlik Merkezinin geleneksel olarak “Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması”nın bu sene 2.sini düzenledi. Cumhuriyetimizin 100.yılında birincisini düzenleyen Palandöken Gençlik Merkezi bu sene Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi paydaşlığında Final Okullarının ev sahipliğinde ikincisini düzenledi. Program yoğun bir katılımla gerçekleşti.

“Nesilden Nesile Öğretmen Buluşması” programı ile öğretmenleri öğretmen olmuş öğrencileri ile buluşturdu. Duydu dolu programda öğretmenler hüzünle sevinci bir arada yaşadılar. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Günay, Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş ve öğretmenler katıldı. Program açılış konuşmasını Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum İl Başkanı Memet Gözütok yaptı. Gözütok: Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur." dedi.

“İyi ki öğretmenim”

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, her insanın hayatına dokunan bir öğretmen olduğuna dikkat çekerek: "Beni ben yapan öğretmenlerimin, öğretmen olmasına vesile olduğum öğrencilerimin ve ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarımın "Öğretmenler Günü" kutlu olsun.

Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı. Öğretmenler Mağusa Limanı şarkısı ile yürekleri dağladılar. Başta Aybüke öğretmen olmak üzere bütün şehit öğretmenleri rahmetle andılar. Program nesil buluşması ile devam etti. Öğretmenler, öğretmen olmuş öğrencileri ile sahneye davet edilerek hediyeleştiler. Bu anlamlı güne vefa adına kalıcı izler bıraktılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu anlamlı güne dikkat çekerek: “Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır; öğretmen” dedi.