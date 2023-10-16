Erzurum’da 7 gün boyunca 723 polis tarafından gerçekleştirilen ’Narko Alan Uygulaması’ yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde arzı ile mücadele kapsamında Erzurum genelinde 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Rabiaana Mahallesi’nde 15 ayrı kapama noktasında ve bölgede devriye halinde bulunan gezici ekiplerle 723 personelin katılımıyla gerçekleştirilen narkoalan uygulamalarda 3 bin 162 şahıs üzerinde arama ve inceleme yapıldı.

Uygulama çerçevesinde; 945 araç ve 280 metruk bina denetlendi. Yapılan denetlemeler neticesinde; uygulama kapsamında metemfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 şahsa işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti(1 şahıs 6 yıl 8 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası) ve kullanımı (1 şahıs 2 yıl 8 ay) suçlarından aranması bulunan şahıslar yakalandı.

’Narko Alan Uygulaması’nda polis farklı suçlardan aranması olan 2 şahıs yakalarken, yoklama kaçağı 6 şahsa ve maksat dışı kesici alet bulunduran 3 şahsa gerekli işlemler yapıldı. Trafik yönünden 26 araca 67 bin 172 TL cezai işlem uygulandı. Yunus, asayiş, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de destek verdiği uygulama gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ekipler zaman zaman metruk binalara da baskın yaptı. Polis benzeri uygulama ve uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden süreceğini belirtti.