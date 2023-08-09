Erzurum’un Oltu ilçesinde hastane kavşağında meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Tayip Coşkun(19) hayatını kaybetti, motosikletteki Y.T.(17) ise ağır yaralandı.

İlçede gece geç saatlerde yaşanan kazada Tayyip Coşkun idaresindeki 07 COK 57 plakalı motosiklet ile Ebubekir Pirihan idaresindeki 06 BS 6553 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Tayyip Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Y.T. ise Oltu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.