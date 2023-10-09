Erzurum Ticaret Borsası’nın katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Erzurum’da önümüzdeki sezon mor patates ekimi kararı alındı.

Bu çalışmalar çerçevesinde; Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ın girişimleri sonucu sağlık açısından da önemli faydaları bulunan, boya ve kozmetikte de kullanılan mor patatesin üretimi konusunda ilk adımlar atıldı. Ülkemizde mor patates üretimi yapan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu ve Başkan Yardımcısı Vijdan Çelebi Yalçın’ı Erzurum’da misafir eden Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, bu ürünlerin üretiminin yapılmasına rehberlik yapmalarını istedi.

Üretim Sahası İncelendi

Kadın üreticileri Erzurum’un Pasinler İlçesine götüren Başkan Oral, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası(PTSO) Başkanı Aydın Taşbaşı ve Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu ile buluşturup ilçedeki tarlaların verimini ve toprak kalitesini yerinde anlattı. İlçede yapılan fizibilite çalışmalarının neticesinde Erzurum ilinde mor patates üretiminin verimli olacağı görüşünde ortak karar alındı. Daha sonra Erzurum Ticaret Borsası’nda Başkan Oral’ın davetiyle kentteki Kadın Kooperatifleri ve TOBB Genç ve Kadın Girişimcileri, Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi yöneticileri ile buluşturuldu. Yapılan toplantıda Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi yöneticileri Erzurumlu Kooperatif başkanları, temsilciler ve girişimcilere mor patates üretiminden verim alınacağını ve yüksek katma değerli bir ürün olduğu için üreticinin bu işten kazanç sağlayacağı bilgisini verdi.

Mor patatesi yöre kadına anlattı

Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi başkanı Hayriye Kuşçu “Mor patatesin antioksidan etkisi bitkiye rengini veren antosiyanin pigmentinden gelir. Bitkilere mor, kırmızı, mavi rengini veren antosiyanin pigmenti mor patateste normal patatese kıyasla 4 kat daha fazla bulunur. Öyle ki doğada bu kadar yüksek antosiyanin içeren başka bir bitkiye rastlamak zordur. Mor patatesin sağlığa pek çok faydası bulunur ve bu faydalar genelde içeriğindeki yüksek antosiyanin içeriğiyle ilgilidir.” dedi. Toplantı esnasında mor patatesi mutfak robotu ile püre haline getirerek toplantı katılımcılarına cilt bakımı için sundu, ayrıştırılan suyunu ise içmeleri için bardaklarla ikram etti. Davetlilere mor patatesin ekim ve bakım şeklini, getirilen saksılarda uygulamalı olarak gösterdi.

Önümüzdeki dönem ekimi yapılacak

Toplantıya katılan Patates Üreticileri Birliği ve kadın kooperatif yöneticileri, akademisyenler ve girişimciler önümüzdeki dönemde mor patates deneme ekimi yapılması için fikir birliğine vardı. Mor patatesin kullanıldığı alanlara göre kullanımının sağlanması , doğal kök boya temini, cilt bakım ürünleri üretimi konusunda görüş alışverişinde bulundular. Toplantı sonunda Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu ve Başkan Yardımcısı Vijdan Çelebi Yalçın’a Ticaret Borsası tarafından Erzurum’un yöresel ürünlerinden Oltu taşı ve ehramdan yapılan hediyeler sunuldu.

Mor Patatesin Faydaları Nelerdir?

İçeriğindeki çeşitli polifenoller sayesinde mor patates kansere karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda kanser hücrelerini öldürebilir. Mor patatesin kanser üzerindeki etkisiyle yapılan incelemeler laboratuvar çalışmalarına dayansa da prostat, göğüs, kolon gibi kanser türlerine karşı savaşmada etkili rol oynadığı düşünülüyor. Yüksek potasyum ve antosiyanin içeriği sayesinde mor patates tansiyon düşürücü etkiye sahip. Yapılan bir çalışmada 4 hafta boyunca mor patates tüketimi kan basıncında 4 mm Hg düşüşe yol açmıştır. Ayrıca 14 gün boyunca tüketimiyle de damar sertliğini azalttığı saptanmıştır, bu da mor patatesin kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösterir. Düzenli mor havuç tüketimi karaciğer yağlanmasını önler ve alkole bağlı karaciğer hasarını da azaltır. Karaciğer fonksiyonları bozuk olan insanlarla yapılan bir çalışmada 44 gün boyunca her gün 120 ml mor patates suyu içenlerin yüksek karaciğer değerlerinin ortalama olarak %20 azaldığı görülmüştür. Tüm patates çeşitleri karbonhidrat kaynağıdır ve kan şekeri düzeyini artırır. Fakat diğer patates çeşitlerine kıyasla mor patates, içerdiği polifenoller sayesinde kan şekerini hızlı yükseltmez. Böylece sarı/beyaz patates yerine mor patates tüketmek kan şekeri düzeylerini iyileştirebilir. Siyanidin açısından zengin olan mor patates Abağırsakta bifidobacterium ve lactobasillus cinsi probiyotik bakterilerinin çoğalmasını ve kısa zincirli yağ asidi üretiminin artmasını sağlayarak bağırsak mikrobiyatasını iyileştirir, böylelikle bağışıklık için de son derece etkilidir. Mor patates yüksek düzeyde A vitamini içerir, böylece yaşlanmaya bağlı göz hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.