Erzurum’da kamu yöneticilerine yönelik "Mobbing" semineri düzenlendi

Erzurum Valiliği koordinesinde, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda kamu kurum yöneticilerine yönelik "Mobbing Kavramı ve Unsurları" konulu bir seminer düzenlendi. Eğitimci Gizem Sefer tarafından verilen seminerde, mobbingin tanımı, unsurları ve önlenmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunuldu. Seminere, şehirdeki kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve çok sayıda personel katılım sağladı. Yapılan açıklamada, "Erzurum Valiliği olarak, kamu çalışanlarının bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam edecektir" denildi.