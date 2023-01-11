Kütahya’nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nden yetişen sporcular ve kulüp yöneticileri, yarışma öncesi Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nden yetişen sporcular ve kulüp yöneticileri, yarışma öncesi Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

10- 17 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Kayak Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan ve Erzurum’da yapılacak olan Türkiye şampiyonası U12,U14,U16,U18 ve büyük kadın-erkek Alp disiplini kayak yarışmaları için Kütahya’yı temsil edecek olan Gediz Belediye SK sporcuları, düzenlenecek olan şampiyona öncesi Başkan Akçadurak’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; “Kütahya ve Gediz’imizi temsil edecek olan sporcularımız 10-17 Ocak 2023 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan Alp disiplini Türkiye şampiyonası yarışmalarına katılacaklar. Bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde pırıl pırıl gençlerimiz yetişerek, bizleri gururla düzenlenen şampiyonalarda temsil etmeye devam ediyorlar. Erzurum’da yapılacak olan Türkiye şampiyonası Alp disiplini kayak yarışmalarında ilimizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.