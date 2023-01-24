Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da kurulan yeni fabrikalarla şehrimizin istihdam problemini inşallah en asgari düzeye çekeceğiz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da kurulan yeni fabrikalarla şehrimizin istihdam problemini inşallah en asgari düzeye çekeceğiz” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ile birlikte Oltu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikaları gezen Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Oltu OSB’de kurulan fabrikalarımızla inşallah ilimiz ve ilçelerimizin istihdamına katkı sunacağız. Bu fabrikaların oluşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin, Hükümetimizin, Milletvekillerimizin, Cumhur İttifakımızın ve Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş Bey’in çok büyük gayretleri var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak gerek fabrikaların yapımı gerekse de altyapı konusunda elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz” dedi.

Bu arada Oltu OSB’de Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çuval Fabrikası’nı da gezen Vali Memiş ve Başkan Sekmen, burada gerekli çalışmalar ve makinelerin montajı hakkında yetkililerden bilgi aldı.