Hükümetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde başlattığı 250 bin sosyal konut hamlesi ile Erzurum’da kura çekimi yapıldı.

Hükümetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde başlattığı 250 bin sosyal konut hamlesi ile Erzurum’da kura çekimi yapıldı.

Erzurum merkezde 1120, Hınıs’ta 158, Oltu’da 200 ve İspir’de 77 konut için bugün Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Konutlar için Erzurum merkezden 26 bin 838, Hınıs için 1100, Oltu için 1055 ve İspir için de 921 başvuru yapıldı.

Kura çekimi sırasında vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaşanırken kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

Fatma Söylemez, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok mutlu oldum. Allah herkese nasip etsin” derken kura çekimine torunu ile beraber gelen Emine Tahur, “Çok sevindim. Herkese Allah nasip etsin” diye konuştu.

Kuradan ismi çıkan Harun Koç ise “Çok mutlu oldum” dedi.