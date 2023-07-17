Erzurum Kongresinin 104’üncü yıldönümünde, Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği’nin ikincisi, 19 Temmuz günü tarihi Çifte Minareli Medrese’de başlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da düzenlediği kongrenin hatırasına ERSANDER, Erzurumlu sanatçıların karma sergisiyle, 19 Temmuz günü saat 14.00’den itibaren sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Çifte Minareli Medresede dört gün açık olacak; ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, doğal taş, dritwood, filografi, fotoğraf, hat, kaligrafi, maket, naht, resim dallarındaki sergide şu sanatçıların eserleri yer alacak; Adem Çetin, Aysun Gemalmaz, Canip Cihangir, Doğan Hattatoğlu, Fesih Özyurt, Gülseren Özgör Dinçer, Hakan Demir, Neslihan Arzu Keteci, M. Ali Akbulut, Oğuzhan Türk, Ömer Odacı, Öztürk Akkök, Sabri Topdağı, Selma Uygur, Tennur Gülsüm Barın ve Ümit Gergit.

Öte yandan ERSANDER tarafından geçtiğimiz yıl tarihi Yakutiye Medresesi’nde yaptığı 1. Kültür ve Sanat Şenliği daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi’nin desteği ile Yalova’ya götürülmüştü. Yalova Yeni Yaşam Engelliler Deneği yararına, Yalova’da bulunan Erzurum Derneklerinin katkıları ile gerçekleştirilen kültür ve sanat kervanı, büyük ilgi toplamıştı.