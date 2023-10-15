İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çekmek ve Kudüs’ü anmak amacıyla Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzurum Şubesi ve Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) ortaklaşa “Kudüs Şiirleri ve Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” programı düzenledi.

Programda TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanifi İspirli “Kudüs’ün her Müslüman’ın davası olduğunu; Kudüs için yapılan gösterilerin, programların hafıza tazeleme, gelecek nesillere konuyu taşıma ve Müslüman bilinci oluşturmada önemli olduğunu belirtirken, ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu vicdanlı ve ahlaklı bir insan olarak, bir Müslüman olarak, bir Türk ve Erzurumlu olarak Kudüs meselesine sahip çıkmak ve meseleye duyarlı olmak zorunda olduklarını söyledi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş da Kudüs’ün bin yıllık Türk toprağı olduğuna dikkat çekerek “Araplar yüz yıl önce bizi vurdu” bahanesine sığınıp İsrail’den yana tavır alanlara yüz yıl evvel İngilizlerin, Fransızların Türk devletini parçaladıklarını ve İstanbul’u işgal ettiklerini; İsrail’in kırk yıldır terör örgütü PKK ve uzantılarını desteklediğini hatırlatarak, Türkiye’de bazı kesimlerde de “İslamofobi” olduğunu, bunu “Araplar” kelimesiyle dışa vurduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Taceddin Şimşek, İsmail Bingöl, Selim Adım, İlknur Can, Muhammed Erkaya, Hatice Başkapan, Mehmet Yaşar Genç, Eda Kuşbazoğlu, Yaren Polat, M.Saltuk Buğra Deligöz, Ayhan Özsağlıcak, Abdulnasır Kımışoğlu, Nurullah Özkılıç, Hanifi İspirli, Mustafa Uğurlu ve Murat Ertaş Kudüs şiirleri okudu.

TDED Erzurum’un hizmet binasında yapılan programa şairler, şiir severler, öğrenciler ve STK temsilcileri katıldı. Program Gazze için yapılan duayla sona erdi.