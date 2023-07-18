Erzurum’da geçtiğimiz Haziran ayı içinde 852 konutun satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise Haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Erzurum’da aynı dönemdeki konut satışları yaklaşık yüzde 15 oranında azaldı. Ancak Erzurum’da Haziran ayı içinde konut satışı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Haziran 2022’de Erzurum’da 852 konut satıldı. Erzurum’da Mayıs ayı içinde ise 983 konutun satışı yapılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

Erzurum’da Haziran ayı içinde satılan 852 konuttan 186’sı ipotekli olurken, 279 adeti ilk, 573’i ikinci el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 azalarak 25 bin 886 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,4 azalış göstererek 57 bin 750 oldu.