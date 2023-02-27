Erzurum’un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi’nde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga, polisin müdahalesi ile önlendi.

Erzurum’un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi’nde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga, polisin müdahalesi ile önlendi.

Edinilen bilgiye göre, kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında yaşanan tartışma sonrası taraflardan biri av tüfeği ile havaya iki el ateş etti. Yumruklu sopalı kavgaya polis müdahale etti. Kavga sonrası bir kişi yaralanarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.