Erzurum’un Aşkale ilçesinde kış geri geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda özellikle Erzurum ve çevresinde kar yağışı bekleniyordu. Dün öğleden sonra başlayan yağmur, akşam 23.30 civarlarında hafiften kar yağışına çevirdi. Gece 01.00’den itibaren ise yerini lapa lapa yağan kar yağışına bıraktı.

Özellikle yüksek kesimlerde bulunan Yeniköy, Hatuncuk, Çiftlik Tozluca, Dereköy’de etkili olan kar yağışı, Kavurmaçukur, Tepsicik, Dağyurdu köylerinde yolların kapanmasına sebep oldu.

Kar sürprizi ile karşılaşan Aşkaleliler, Mayıs ayında kış mevsimini yaşadıklarını, ancak çiftçiler ve barajlar için yağışın sevindirici olduğunu söyledi.