Erzurum’da Kent Konseyi Engelliler Meclisi Azerbaycan anıtı önünde nöbet tuttu.

Erzurum’da Kent Konseyi Engelliler Meclisi Azerbaycan anıtı önünde nöbet tuttu.

Engelliler Meclisi üyeleri Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan savaşta Azerbaycan halkının yanında olduklarını göstermek için Şükrüpaşa semtinde bulunan 100. Yıl Kahramanlar Anıtı önünde nöbet tutuyor. Erzurum Engelliler Meclisi üyeleri ve Başkan Abdullah Keleşoğlu İstiklal Marşı ve Azerbaycan Marşı okuyarak açıklama yaptılar.

Engelliler Meclisi Ermenistan’ı şiddetle kınayarak açıklamalarda bulunan Başkan Abdullah Keleşoğlu, "Bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu ifade etmek için bu basın açıklamasını yapıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin büyük, küçük, yaşlı, genç, engelli, engelsiz bütün Türk varlığı olarak iki devlet tek millet bilinci ve ruhunu tekrar beyan ediyoruz. Azerbaycan’ımızın toprak bütünlüğüne göz diken harici düşmanlara buradan haykırıyoruz. Azeri mevzilerinde görev alıp, düşmanlarına karşı savaşmaya hazırız” dedi.

Açıklamalarının devamında Keleşoğlu, "Ha Bakü, ha Erzurum, ha Seyidov, ha Abdullah, Seyidov’un yerine nöbeti Abdullah tutuyor, ben tutuyorum, Ali’nin yerine Muhammed Bey tutuyor nöbetini. Dolayısı ile Azerbaycan anıtının önünde biz her daim nöbetteyiz. İki devlet tek millet bilinci bizde alevlenmiş, yanıyor. Azeri kardeşlerimiz tek değil. Bundan Ermenilerin haberinin olmasını şiddetle istiyoruz" şeklinde konuştu.