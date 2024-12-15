Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2024’ün Kasım ayında 96 bin 663 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı’nda Kasım ayında 658 uçuş gerçekleşti. Kasım ayı içinde 648 iç hat ve 658 dış uçuş oldu. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 567 uçuş gerçekleşti ve 84 bin 161 kişi uçtu.

Erzurum’da Kasım ayında 95 bin 941 kişi iç hatlar ve 692 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum’dan 598 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 684 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 13 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.