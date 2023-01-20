Erzurum’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyıl tatili bugün öğrencilerin karnelerini alması ile başladı. İl genelinde 167 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Erzurum’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyıl tatili bugün öğrencilerin karnelerini alması ile başladı. İl genelinde 167 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Erzurum’da 167 bin öğrenci yarıyıl karnelerini alarak 2 haftalık ara tatile girdi. Palandöken ilçesindeki Nihat Kitapçı İlkokulu’nda karne dağıtımına katılan Vali Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz öğrencilere karneleri ile birlikte kitap ve çikolata hediye etti.

Karne dağıtım töreninde konuşan Vali Okay Memiş, “167 bin öğrencimiz ve 11 bin 500 öğretmenimizle beraber sömestr tatiline girdik. Erzurum’da eğitim ve öğretimde gerçekten çocuklarımızı iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızı hem pozitif bilimler ışığı altında, pozitif bilimlerin bütün bilimsel donelerini çocuklarımıza vermeye büyük gayret ediyoruz ama aynı şekilde manevi ve milli değerlerimizle birlikte de çocuklarımızın o farkındalıkla büyümesine çok gayret ediyoruz. İnşallah geleceğe çok daha ümitle bakan bir Erzurum gençliği, nesli yetişiyor” dedi.

Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.