Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi’nde yağmurlu havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla Karnavas dut pestili yapımı başladı.

Ormanağzı sakinleri, kışın tüketmek için Karnavas dut pestili yapımına başladı. Yağmurların yerini güneşli havaya bırakmasıyla pestil yapımına başlayan köy sakinleri, sabah erken saatlerde dutları kaynatıp şırasını aldıktan sonra yoğrulan hamurları kazanda pişiriyor. Daha sonra tahta kaşıklarla bez üstüne serilen pestiller güneşte kurumaya bırakılıyor.

Ormanağzı köyü sakinlerinden Aycan Kalyon, “Dut sezonunun sonuna geldik. Bugün hava güneşli, biz de komşularla birlikte pestil yaptık” diye konuştu.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Hemide Öztürk de Karnavas dut pestilinin yapılışını anlattı.