Erzurum’da hemen hemen bir aydır kesintisiz devam eden yağışlar kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Tüm ülkemizde etkili olan yağışlar özellikle doğu kesimlerinde yemyeşil manzaraları de beraberinde getirdi. Erzurum’da Palandöken başta olmak üzere yüksek kesimlerde sabah saatlerinde ortaya çıkan sisli görüntüler ise adeta büyülüyor. Meteorolojinin hava tahminlerine bakıldığında; Erzurum’da Karadeniz’i hatırlatan görüntülere neden olan yağışların ve sisli havanın birkaç gün daha devam edeceği ifade ediliyor.