Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceğini açıkladı.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Uzmanlar vatandaşları buzlanma, don ve çığ tehlikesi konusunda uyararak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.