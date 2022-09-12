Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde 30 pilot ilde gerçekleştirilen Kooperatif Ortağı Kadınlara Yönelik Eğitim Programı Erzurum’da başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde 30 pilot ilde gerçekleştirilen Kooperatif Ortağı Kadınlara Yönelik Eğitim Programı Erzurum’da başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde bir otelde gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Ticaret Şube Müdürü Turgut Özer, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, KOS GEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve kadın kooperatif temsilcileri katıldı.

Ticaret Şube Müdürü Turgut Özer, programın açılışında yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, kadın kooperatiflerinin istihdam açısından önemli olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, kadın kooperatiflerinin başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, kooperatiflerin güç oluşturma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Köylerdeki çiftçi kadınlara destek verdiklerini belirten Akar, ‘’Köylerde binin üzerinde sağım makinası dağıttık. Çalışmamamız üretim açısından canlılık oluşturdu. Kooperatifler birliktelik ve demokratikleşme ve güç adına çok önemli oluşumlardır. Bu noktada kooperatiflere elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim’’ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise projeyle kadınların istihdamının artırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Erzurum’un pilot il olmasının önemine değinen İlbaş, ‘’Projede Pilot il olarak seçilen Erzurum’da Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı olmak üzere toplamda 16 kadın kooperatifi kurulmuş olup Bunların 7’si Erzurum’un merkez ilçelerinde kurulmuş olup bunlar: Erzurum Kadın Koop. KADAMA Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kadın Kooperatifi, Nenehatun Kadın Kooperatifi., Palandöken Kadın Kooperatifi, Mamahatun Kadın Kooperatifi, ABAT Kadın Kooperatifidir. Diğer kooperatiflerimiz ise merkez dışı ilçelerimizde faaliyet göstermekte olup isimleri şu şekildedir: İspir Hanımeli Kadın koop., Uzundere Emek Kadın Kooperatifi, Narman Kadın Kooperatifi. Hınıs Hünerli Eller Kadın Kooperatifi. Pasinler Kadın Kooperatifi. Yiğit Pınarı Kardelen Kadın Kooperatifi, Olur Kadın Kooperatifi. Şenkaya Kadın Kooperatifi, Tortum Kadın Kooperatifi, Kadın Kooperatiflerimiz; Gıda, Yöresel Ürünler, El Sanatları, Karnavas Dokuma, Ehram İpliği, Çiçekçilik gibi pek çok alanda üretim yapmaktadırlar. Söz konusu proje desteği ile bugün kadın kooperatifi ortaklarımıza yönelik 5 günlük eğitim başlatılmış olup bu eğitimin tüm katılımcılara faydalı olmasını diliyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından konuyla ilgili sunumlar yapılarak, kooperatif temsilcilerinden görüş ve öneriler alındı.