Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’’ faaliyet toplantısı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’’ faaliyet toplantısı düzenlendi.

Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde kurumların yaptığı çalışmalar ele alındı.

Vali Yardımcısı Düzgün, şiddete mücadele konusunda kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, toplantıya katılan kurum temsilcilerine konuyla ilgili hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise “Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi” ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek” amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak hazırlanan İl Eylem Planının kurumlar arası işbirliğiyle başarıya ulaşacağını ifade etti.

Şiddet uygulayanların rehabilitasyonun önleyici hizmet açısından önemli olduğunu belirten İlbaş, ‘ Şiddet konusunda olumlu dil kalıpları kullanılmalıdır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin hizmet sunulması hedeflenmiştir. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İl Eylem Planına destek veren tüm yönetici ve katılımcılarımıza teşekkür ederim’’ dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Gökdaş ise kurum çalışmaları ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nden Sosyolog Münteha Aydın ise kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme toplantısı, görüş ve önerilerin paylaşımıyla sona erdi.

Palandöken Kaymakamlığı toplantı salonunda, düzenlenen toplantıya Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Gökdaş, kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.