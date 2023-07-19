Erzurum’da Motosikletli Polis Timlerince yapılan uygulamada bir otomobilde 3 şüpheli ve 859 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekiplerinin Rabiana mahallesi Kümbet Caddesi üzerinde yapmış olduğu uygulamada şüpheli bir araç içerisinde (Kasten Yaralama, Tehdit, Dolandırıcılık, Çocuğun Kaçırılması, Açıktan Hırsızlık) olmak üzere toplam 13 adet suç kaydı bulunan Kasım T. ; (6136 SKM ağırlıklı 3 adet) suç kaydı bulunan Murat A.; ve (Yağma, Hırsızlık, Tehdit ağırlıklı) olmak üzere 7 adet suç kaydı bulunan İlmihan H. İsimli şahısların olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 859 paket kaçak sigara ve pierto baretta marka bir adet ruhsatsız silah ve şarjöre basılı 3 adet mermi ve aracın farklı yerlerinde olmak üzere toplam da 12 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve ele geçirilen suç unsurları gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne intikal ettirilerek tahkikata başlanıldığı bildirildi.