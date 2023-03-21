Erzurum’da bir işyerinden 250 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aziziye ilçesine bağlı Ağören mahallesinde taş ocağından, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan malzemelerin kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce çalınması sonucu meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık’’ olayı ile ilgili olarak, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT Dedektifleri) ve Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırma başlatıldı. Planlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren R.T., Y.D. ve S.K. isimli 3 şüpheli aynı gün ikametlerinde ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.