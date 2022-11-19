Erzurum’da “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması" programı çerçevesinde Müceldi Konağı’nda yüksek katılımla Erzurumlu gençler bir araya geldi. Video konferans yayını ile 20 ilçe ve il merkezindeki 21 köy konaklarında gerçekleştirildi.

Erzurum’da “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması" programı çerçevesinde Müceldi Konağı’nda yüksek katılımla Erzurumlu gençler bir araya geldi. Video konferans yayını ile 20 ilçe ve il merkezindeki 21 köy konaklarında gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler’in katıldığı "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması"nda söz alan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Adalet ve Kalkınma Partisinin, birliğin ve beraberliğin partisi olduğunu, Erzurumlu gençlerre güvendiklerini belirten İl Başkanı Öz, Türkiye’nin en genç, en dinamik, heyecanı en yüksek illerinden birinin Dadaşlar Diyarı Erzurum olduğunu ifade ederek ,”Genç Dadaşlar, yürekli Dadaşlar. Oyunuza, yani iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgiler ve boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. İlk oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye vermeye hazır mısınız? Aramıza fitne tohumları ekmeye, barışı bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat 2023’te Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye sahip çıkmaya hazır mısınız? İşte Erzurum, İşte Dadaşlar diyarı, Sizleri tebrik ediyorum. Programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emek veren, gayret gösteren, fedakarlık gösteren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki Erzurum her seçim olduğu gibi dünya liderimiz Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yine sahip çıkacak. ’Acaba AK Parti bölgede ne yapacak? Erzurum’da ne olacak’ diyenler şahit olsunlar, görsünler ki gençlik burada. AK Parti gençlerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Türklerin partisi. Erzurum yaktığı bu onurlu mücadelenin işaret fişeği ile tüm Türkiye’ye örnek olacak. 2023’te AK Parti sandıktan birinci parti olarak çıkacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye yüzyılının lideri olacak.”dedi

Gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ise,”Sevgili gençler, sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizde, kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Biz o ecdadın torunlarıyız, biz gençliğimize güveniyor ve inanıyoruz. Gençlerin sandığa gitme oranı arttıkça AK Parti’nin oyu arttı. İnşallah 2023 seçimlerinin yapıldığı günde yine gençlerimizle omuz omuza yol alacak.Bu onurlu bayrak yarışında sizlerin arasından çıkacak; siyaset, bürokrasi, bilim, kültür, sanat, girişimci gençlerimize devredene kadar durmadan, gece-gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Erzurum’da "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması" ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Gençlerle el ele vererek, sosyal hayata yeni bir heyecan getirdiklerini anlatan Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler, ‘İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum Erdoğan’a gençlik buluşmamızda şunu ifade etmek istiyorum.Bu nedenle biz burada 2023 Türkiye’sine net bir cevap veriyoruz. Diyoruz ki Dadaşlar Diyarından gençler daha fazla teknolojiyle, daha fazla sosyal aktiviteyle, daha fazla kariyer merkezleriyle buluşacak. Ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe gecesi de sizler destan yazdınız. O gece meydanlarda çocuğunu evde bırakıp meydana koşan kadınlarımızla birlikte vatan sevgisi, bayrak sevgisi ruhunu taşıyan gençlerimiz vardı. Erzurumlu gençlerimiz Recep Tayyip Erdoğan’la geleceğe, 2053 ve 2071’e yürüyecek. Sizlere samimi duygularımızla geldik. Sizlere şunu sormak istiyorum. Erzurum’dan öyle bir ses verin ki İzmir’de yankılansın. 2023’te gençlerin başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapmaya var mıyız? Gençlerin partisi AK Parti’yi yeniden iktidar yapmaya var mıyız? İlk oyumuz Recep Tayyip Erdoğan’a’ ülkemize hayırlı olsun.”