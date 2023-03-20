Erzurum’da Türkiye’nin Zirvesinde İklim Değişikliği Çalıştayı düzenlendi. Şehir genelinde iklim değişikliğinin oluşturabileceği olumsuzluklar konuşuldu. Gerçekleşen toplantıda İklim Değişikliği Eylem Planı da hazırlanacak.

İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ‘Türkiye’nin Zirvesinde İklim Değişikliği Çalıştayı’ düzenlendi. Program Palandöken’de bulunan bir otelde gerçekleşirken, düzenlenen toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sınağ ve birçok akademisyen katılım sağladı. ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele Kararlıyız’ sloganıyla düzenlenen programda iklim değişikliklerinin yol açabileceği olumsuzluklar ele alınırken bu olumsuzluklara karşı önlemlerde gündeme getirildi. Öte yandan toplantıda enerji üretimiyle ilgili projelerde konuşulurken İklim değişikliği eylem planı da hazırlanacak.

“Rüzgârdan enerji üretmeye başlayacağız”

İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarının başladığını ve ilerleyerek devam edeceğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Türkiye olarak son 20 yılda her şart altında yükselmeyi, eğitimden sağlığa, kültürden ulaştırmaya, dış politikadan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda değişimin dönüşümün, gelişimin, yeniliğin merkezi olmayı başarmış ender ülkelerden birisiyiz. İklim değişikliğiyle mücadelemize dair geliştireceğimiz yeni politikalarımıza strateji ve eylem planlarımıza yol gösterecek, Türkiye’nin Zirvesinde İklim Çalıştayı’nın Erzurum’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz bir bölge şehriyiz yaptığımız çalışmalar hem ilimize hem de çevremizdeki şehirlere örnek teşkil edecek hatta diğer büyükşehirlere de bir ivme niteliğinde hareket kazandıracaktır. Mutlaka çevreye duyarlı olmamız, elimizdeki imkanları doğru, düzgün ve maksada uyguni kullanmamız gerekiyor. Geldiğimiz bu noktada başta enerji alanında olmak üzere yenilenebilir enerjileri devreye sokmaktayız. Diğer kullanılan enerji kaynakları da çevreyi kirletmekte ve sera gazı salınımını artırmaktadır. Diğer bir anlamıyla karbondioksit salınımı artarak dünyayı sarmış durumdadır. Sudan enerji elde edebilmek için HES projelerimizde artarak devam ediyor. RES projelerimizde yavaş yavaş yürürlüğe giriyor. Rüzgardan enerji üretimlerimizde gün geçtikçe artacak seviye gelecek. Bizde bu yöndeki girişimlerimizi devam ettiriyoruz. Biyogaz üzerine de hayvan dışkısından enerji üretmek üzere çalışmalarımız var” dedi.