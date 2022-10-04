Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve öğrencileri Hüsn-i Hat Sergisi Erzurum Çifte Minareli Medresede halkın beğenisine sunuldu.

Hatt-ı Müstakim Ahmet Kutluhan ve öğrencileri Hüsn-i Hat Sergisi Erzurum Çifte Minareli Medresede halkın beğenisine sunuldu.

Aydemir Erzurum Büyükşehir’i gündeme taşıdı Aydemir Erzurum Büyükşehir’i gündeme taşıdı

Erzurum’un en önemli tarihi yerlerinden bir tanesi olan Çifte Minareli Medresede Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Hatt- Müstakim Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin hat sanatı ile ortaya çıkarmış oldukları tablolar Hüsn-i Hat Sergisi adı altında vatandaşın beğenisine sunuldu. Sergide 33 sanatçının 48 eseri 10 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.