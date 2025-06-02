Erzurum’da düzenlenen "Hukuk Akademisi" oturumları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Milli Türk Talebe Birliği Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hukuk Akademisi" programının dördüncü ve son oturumlarıyla tamamlandı.

Yakutiye Medresesi’nde gerçekleştirilen oturumun konuşmacısı; eski Kamu Başdenetçisi, 20. ve 21. Dönem Trabzon Milletvekili Av. Şeref Malkoç oldu. Programa Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MTTB Erzurum İl Başkanı İbrahim Hakkı Algan ve davetliler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.