Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dair Başkanlığı’na bağlı olarak her mahallede gönüllü arama kurtarma ekipleri kurmak için bir proje geliştirdi.

Afet İşleri Dair Başkanlığı Afete Müdahale ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan gönüllü arama kurtarma ekipleri önce merkez ilçeler daha sonra kırsal ilçelerde çalışma yapacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamada 18-40 yaş aralığındaki gönüllülerin başvurularının alınacğı ifade edilerek, “Erzurumlu vatandaşlarımızdan gönüllü olanlardan ve şartları uyan hemşehrilerimizden her mahallede 10-15 kişilik arama kurtarma ekipleri kuracağız. Bunların eğitimlerini ve kişisel koruyucu teçhizatlarını belediye olarak biz temin edip afetlere müdahalede etkin bir şehir ve afet bilinci oluşmuş bireyleri olan bir şehir hedeflenmekte. Merkez ilçelerde teşkilatlanma bittikten sonra kırsal ilçelerde aynı çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalar Erzurum Büyükşehir belediyesi bünyesindeki Afet İşleri Dairesi Başkanlı, Afet Müdahale ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüp koordine edilmektedir. “ denildi.